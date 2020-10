Kart: Nicola Bartolini non smette mai di allenarsi: il romagnolo si diverte sulla mtb

Sport

Rimini

| 17:34 - 07 Ottobre 2020

Bartolini mentre gareggia in mtb.

Nicola Bartolini, romagnolo DOC, in quest'anno difficile si è rimesso in gioco sfidando il cronometro in alcune gare del Campionato Italiano Kart. Ma Nicola non è solo un pilota, è uno sportivo a 360°. Non ha solo una grandissima passione per le quattro ruote e per la velocità ma ama lo sport e l'agonistica in tutte le sue sfumature.

Martedì 29 settembre ha partecipato al trofeo BCC Romagna Occidentale, gara di bike valida come prova al Memorial Menegatti presso l’Autodromo di Imola dedicato a Dino e Enzo Ferrari.



"Amo lo sport in tutte le sue forme e volevo cimentarmi anche in una competizione come questa. Mi sono divertito tantissimo, era una gara a circuito da ripetere 9 volte. Sentivo di avere una grande preparazione atletica ma purtroppo quest’anno anche le gare in bici sono saltate, ho voluto provare questo trofeo anche se, dei 70 partecipanti circa, il livello era davvero altissimo. Al primo giro, dopo 3 km, ho rotto il cambio quindi ho fatto tutta la gara con questo grosso problema ma nonostante ciò non ho mollato e ho chiuso 20 esimo assoluto. E' stata una grande soddisfazione e spero di continuare a vivere esperienze come questa!"