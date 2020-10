Calcio: l’Under 21 è a Zagabria: giovedì la sfida Croazia San Marino

Sport

| 17:22 - 07 Ottobre 2020

La Nazionale Under 21 di San Marino (foto FSGC).

Dopo due gare interne consecutive (Repubblica Ceca e Grecia) la Nazionale Under 21 torna di scena in trasferta. Oggi, in tarda mattinata, i Biancoazzurrini sono atterrati a Zagabria, dove domani se la vedranno con i padroni di casa della Croazia per il terz’ultimo impegno delle qualificazioni europee. Due inediti assoluti tra i nomi di coloro che hanno accompagnato il CT Costantini sul charter decollato dall’aeroporto di Rimini: Giacomo Matteoni e Filippo Fabbri, entrambi classe 2002 ed entrambi convocati per la prima volta in occasione di una gara ufficiale della Nazionale Under 21.

C’era la pioggia, questa mattina, ad attendere all’arrivo i venti giovani Titani, tra i quali si rivede Marcello Mularoni, schierato dal CT nella gara con la Repubblica Ceca ma rimasto fuori dai convocati – perché aggregato alla Nazionale maggiore – in occasione di quella con la Grecia. Questo pomeriggio, alle 18:00, i ragazzi di Costantini sosterranno l’Allenamento Ufficiale allo Stadion Kranjčevićeva - per capienza il secondo impianto calcistico della capitale croata - dove domani, alla stessa ora, sfideranno i padroni di casa, in grado di imporsi all’andata con un largo 7-0 e di recente tornati in corsa per la qualificazione dopo una fase di appannamento. “Ripartiamo dalle cose buone che abbiamo fatto con la Grecia – il pensiero della vigilia del CT Costantini – consapevoli però che delle tre partite che abbiamo davanti questa sarà forse la più complicata. La Croazia viene da un paio di risultati importanti ed è tornata in corsa per la qualificazione, che in caso di un ipotetico arrivo a pari punti potrebbe essere decisa anche dalla differenza reti. È chiaro che questo ci complica le cose. Comunque, chi è qua con noi sta abbastanza bene; purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a qualcuno per cause di forza maggiore. La linea verde? Già lo dissi un paio di mesi fa: se un giovane entra nel giro della Nazionale Under 21 è perchè ho intenzione di farcelo rimanere. Sicuramente domani vedrete in campo alcuni dei 2002 che ho voluto portare con me per questa trasferta. Stiamo gettando le basi per il prossimo biennio. Credo fortemente che sia giusto lavorare per il futuro.”



I 20 convocati per Croazia – San Marino



Ceccaroli Mattia 03/02/1999 F.C. Domagnano

Cecchetti Luca 03/07/2000 S.S.D. Fya Riccione F.N. S.R.L.

Ciacci Elia 13/11/2001 Virtus A.C. 1964

Contadini Andrea 18/08/2002 U.S. Pietracuta A.S.D.

De Angelis Mirco 03/03/2000 F.C. Tre Fiori

Dolcini Federico 22/03/2000 F.C. Tre Fiori

Fabbri Filippo 07/01/2002 F.C. Cesena S.R.L.

Franciosi Simone 03/09/2001 A.C.D. Torconca Cattolica

Liverani Alessandro 12/10/2000 Virtus A.C. 1964

Matteoni Giacomo 11/04/2002 A.S.D. Diegaro

Michelotti Riccardo 13/09/1999 La Fiorita 1967

Moretti Diego 07/02/2000 A.C. Libertas

Mularoni Marcello 08/09/1998 A.S.D. Tropical Coriano

Nanni Simone 03/08/2000 S.P.Tre Penne

Pancotti Samuel 31/10/2000 La Fiorita 1967

Paolini Thomas 21/06/2002 Virtus A.C. 1964

Piscaglia Paco 22/08/2002 S.S.D. Fya Riccione F.N. S.R.L.

Quaranta Filippo 11/09/1998 A.C. Juvenes-Dogana

Raschi Jacopo 28/04/1998 A.C. Juvenes-Dogana

Tomassini David 14/03/2000 S.S. Murata