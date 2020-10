Rimini Calcio, esordio in trasferta con sconfitta. Festeggia il Real Forte Querceta (2-1)

Sport

Rimini

| 17:07 - 07 Ottobre 2020

Luca Valeriani, oggi a segno.

Il Rimini Calcio esce sconfitto nel recupero della prima giornata di campionato. Il Real Forte Querceta porta a casa i tre punti superando 2-1 i biancorossi, che hanno pagato dazio alle assenze del reparto offensivo e che dopo un buon primo tempo, hanno subito le iniziative degli avversari. Nella prima frazione le occasioni migliori sono per il Rimini, con Ambrosini (colpo di testa respinto da Adornato) e Diop (tiro respinto dall'incrocio dei pali). Nella ripresa toscani in vantaggio al 65' con un potente sinistro di Doveri, a seguito di un'azione di Biagini sulla sinistra. Al 73' il raddoppio dell'esperto difensore Guidi (giocò in B a Frosinone), abile a trasformare un rigore procurato dall'ottimo Di Paola, atterrato da Gigli. Forcing finale del Rimini che prima dell'80' non aveva costruito occasioni nella ripresa. Ci provano Ambrosini e Simoncelli, prima del sigillo di Valeriani al 97'



Real Forte Querceta - Rimini 2-1



REAL F. QUERCETA (3-5-2): 1 Adornato - 5 Del Dotto, 6 Guidi, 3 Bertoni - 2 Bani (60' Maccabruni), 4 Lazzarini (78' Bellandi), 8 Biagini, 10 Doveri (71' Amico), 7 Maffini - 9 Di Paola, 11 Pegollo (78' Giani).

In panchina: 12 Balestri, 13 Baracchini, 15 Benedetti, 16 Pagliai, 18 Seriani, 19 Amico.

All. Amoroso.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Ferrante, Gigli, Pupeschi - Massetti (78' Simoncelli), Valeriani, Ricciardi (59' Vuthaj), Capicchioni (78' Pari), Ceccarelli (75' Pecci) - Diop (59' Nigretti), Ambrosini.

In panchina: Viscardi; Manfroni, Nanni; Santarini.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Mori di La Spezia

RETI: 65' Doveri, 74' rig. Guidi, 97' Valeriani.

NOTE: espulso Giani al 90', ammoniti Pegollo, Ricciardi, del Dotto, Ferrante. Recupero: 3' pt, 6' st.