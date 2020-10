Arriva il porta a porta a Bellaria Igea Marina, incontro con i cittadini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:25 - 07 Ottobre 2020

Porta a porta.

Proseguono le attività di Hera, in sinergia con l’Amministrazione Comunale per migliorare il servizio di conferimento dei rifiuti nel suo complesso, il decoro cittadino, la qualità della raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti nel Comune di Bellaria-Igea Marina.



Domani sera, giovedì 8 ottobre alle 20.30 presso il Palazzo del Turismo di Bellaria si terrà l’incontro pubblico per illustrare il nuovo sistema di raccolta domiciliare integrale, che prenderà il via da lunedì 2 novembre: è possibile partecipare all’incontro in presenza (massimo 100 persone), oppure on line, inviando una mail all’indirizzo segnalazioni.ambiente@gruppohera.it appositamente creato da Hera per questo tipo di riunioni e valido solo per la prenotazione.

Il nuovo sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti interesserà circa 1300 utenze delle zone residenziali di Bellaria-Igea Marina e prevede un sistema completo di raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti, organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti; dal 10 novembre saranno rimossi gradualmente tutti i contenitori stradali.



I prossimi step nel 2021 e 2022

Al nuovo sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti si aggiungeranno ulteriori step già a partire dal 2021, quando una nuova estensione del porta a porta porterà alla completa copertura della zona di Bellaria; poi nel 2022, nelle restanti aree cittadine verranno sostituiti i cassonetti esistenti – funzionanti con chiavetta – con quelli più comodi e funzionali a tessera magnetica.

Dal 12 ottobre consegna a domicilio del kit per il porta a porta

Da lunedì 12 ottobre il personale incaricato dalla multiutility inizierà la consegna del kit standard, costituito da contenitori e materiale informativo, per la raccolta differenziata domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro.

Le attività saranno contattate dai tecnici Hera per definire i contenitori da utilizzare, in base alle esigenze di ogni singola utenza, mentre per quelle domestiche è di due tipi: per gli edifici fino a 4 appartamenti: una pattumiera domestica da 40 litri per carta, plastica/lattine, vetro e indifferenziato e un bidoncino da 25 litri per organico; per gli edifici da 5 appartamenti in su: contenitori condominiali da 120/360 litri per carta, plastica/lattine, vetro, organico e indifferenziato da tenere all’interno degli spazi di proprietà ed esporre nelle giornate e orari indicati sul calendario di raccolta.



I cittadini sono stati preventivamente informati da Hera con un’apposita lettera nella quale si ricorda anche che le attrezzature saranno consegnate esclusivamente agli intestatari del contratto o, in loro assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega. Per agevolare i cittadini, il modulo delega è stato già inserito da Hera nell’informativa recapitata.



Per ulteriori informazioni consultare il sito di Hera www.gruppohera.it, o rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800 999 500 (gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), grazie al quale è possibile prenotare anche il ritiro gratuito a domicilio, oppure consultare l’app ‘Il Rifiutologo’,scaricabile gratuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhone/iPad e Android, ora integrata anche con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.



La stazione ecologica, la compostiera, il ritiro gratuito a domicilio e ‘cambia il finale’

La stazione Ecologica (centro di raccolta) di Bellaria Igea Marina si trova in via Fornace, 14. Orario annuale: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e sabato dalle 14.30 alle 18.30. Per chi dispone di un’area verde ad uso esclusivo è possibile richiedere la compostiera domestica. Si ricorda che è attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé la tessera dei Servizi Ambientali.



Hera consiglia di donare alle Onlus del territorio qualsiasi bene che sia ancora riutilizzabile. L’elenco delle Onlus convenzionate per territorio è disponibile su www.guppohera.it/cambiailfinale. Se il materiale non è recuperabile e non può essere portato alla Stazione Ecologica, Hera offre un servizio di ritiro gratuito a domicilio per ingombranti, RAEE e potature. Info e prenotazioni Servizio Clienti 800.999.500