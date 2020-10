Vede la polizia e scappa in bicicletta: preso pusher con hashish e 1140 euro

Cronaca

16:20 - 07 Ottobre 2020

I soldi e la droga sequestrati.

Un 42enne residente a Rimini è stato arrestato ieri sera (martedì 6 ottobre) a Borgo Marina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 20, all'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Moncenisio, l'uomo, in sella alla propria bicicletta, è stato notato da una pattuglia della squadra Volante. Fermato per il controllo, ha estratto spontaneamente da una borsa a tracolla un involucro con 5 grammi di hashish. Ma sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 1140 euro, fatto che ha insospettito gli agenti. E' stata così disposta la perquisizione domiciliare, che ha permesso il rinvenimento di un panetto di hashish dal peso di 87 grammi: l'uomo l'aveva nascosto in un calzino riposto in un cassetto della camera da letto. Gli agenti hanno anche irnvenuto una busta di plastica con 93 semi di piante di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.