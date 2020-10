Premiato turista "fedelissimo" in vacanza a Riccione: "Si va in spiaggia e si fa ancora il bagno"

Turismo

Riccione

| 15:58 - 07 Ottobre 2020

Il momento della premiazione.

"Questa mattina ho fatto il bagno al mare al Bagno 54, dove vado da sempre. L'acqua è a 22 gradi, c'è il sole ed è sicuramente più caldo e confortevole che da noi". "A Riccione si va ancora in spiaggia e sembra estate", parola di Frank Zander, tedesco di Berlino, che con la moglie e la figlia, Viktoria e Kerstin, sta trascorrendo un periodo di ferie nella Perla Verde. Questa mattina Frank è stato premiato con la pergamena di Ambasciatore di Riccione nel mondo dall'assessore al Turismo, Stefano Caldari. "E' un piacere avervi qui - ha detto l'assessore - e vogliamo testimoniarlo consegnandovi un attestato della nostra città. Grazie per aver scelto ancora una volta Riccione".

La famiglia Zander viene in vacanza a Riccione dal 1962 "ma ancora prima mio padre - racconta Frank, che lavora in banca a Berlino - veniva in vacanza in Riviera del 1957. Ero un bambino quando sono venuto a Riccione per la prima volta e da quella data sono tornato ogni anno. Nel 1988 abbiamo voluto fare il nostro viaggio di nozze qui da voi, sempre allo stesso stabilimento balneare il Bagno 54, e nostra figlia quando era appena di 6 mesi, la sua prima vacanza l'ha fatta proprio a Riccione".