Rimini: 91mila euro per laboratori a sostegno dell'autonomia di persone con disabilità

| 15:06 - 07 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Favorire l’autonomia nelle attività di vita quotidiana di persone con disabilità, attraverso un percorsi laboratoriale e di inclusione aunoma nei contesti sociali e di quartiere. Obiettivi per cui il Comitato di distretto di Rimini nord ha dedicato più di 90 mila euro, assegnati tramite istruttoria pubblica a soggetti specializzati del terzo settore, in grado di realizzarli al meglio. Istruttoria da cui è stato selezionato il progetto “Soggiorni per l’autonomia” dell’Associazione “Sergio Zavatta onlus” di Rimini. Un progetto nel quale convergeranno due diverse azioni, “Dopo di noi” e “Vita indipendente”. Nel primo caso si tratta della realizzazione di laboratori e soggiorni per l’autonomia nelle attività delle vita quotidiana, mentre nel secondo della realizzazione di laboratori finalizzati al potenziamento di percorsi di autonomia in contesti sociali e nei quartieri di residenza.



«Un progetto che – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale – mette al centro la quotidianità e l’autonomia nei contesti sociali di riferimento, integrandosi ed arricchendo i servizi sociali e sanitari in ambito distrettuale. Un ambito che valorizza l’esperienza storica del terzo settore riminese che, su queste tematiche, ha un ruolo riconosciuto a livello nazionale. Rimini farà la sua parte insieme agli altri comuni, all’Ausl e al terzo settore, in un lavoro di equipe per il sostegno non solo dei soggetti ma anche delle loro famiglie di riferimento che saranno parte attiva dei progetti approvati».