Calcio D: Marignanese Cattolica sfida l'Aglianese: 0-2, gol di Kouko e Giordani su rigore

Sport

Cattolica

| 14:54 - 07 Ottobre 2020

L'attaccante della Marignanese Cattolica Rizzitelli.

Marignanese Cattolica - Aglianese 0-0



MARIGNANESE (3-5-2): Piai - Palazzi, Nodari, La Rosa - Moricoli (18' st. Sapori), Gaiola, Zanni, Manuzzi (32' st. Sow) Garavini (13' st. Bajic) - Rizzitelli, Sartori (26' st. Goh). In panchina: Cocco, Pastorelli, Ferri; Terenzi. Goh. All. Lilli.

AGLIANESE (4-3-1-2):Ansaldi - Gasco, Panelli, Colombini, Casanova - Giannini, Remedi, Ballardini - Giordani (18' st. Bellazzini) - Brega, Kouko.

In panchina: Carcani, Gelli, Salvadori, Colecchi, Gianneschi, Soldani, Miele, Filieri. All. Colombini.

ARBITRO: Bianchi di Prato (Cirillo di Roma e Lobene di San Benedetto del Tronto).

RETE: 45' Kouko, 5' st. Giordani su rigore

NOTE: Si gioca a porte chiuse, in tribuna il sindaco di Cattolica Manolo Gennari e il ds della Reggina Massimo Taibi. Ammoniti: Giordani. Angoli: 0-3

CRONACA

Il Cattolica SGM debutta al Calbi nel recupero della prima giornata. Affronta l'Aglianese all'esordio (rinviato anche il match contro la Bagnolese). Nel Cattolica SGM le novità rispetto a domenica sono Sartori e Garavini, tra gli ospiti in panchina il nuovo acquisto Bellazzini. Tre le defezioni tra i giallorossi: Pierantozzi, Gioia, Rea.

Nei primi dieci minuti la partita non riserva emozioni, regna l'equilibrio e il gioco si sviluppa soprattutto a metàcampo. Portieri mai impegnati.

Al 14 Aglianese pericolosa: cross dalla sinistra di Kouko, colpo di testa in area dell'ex Rimini Remedi con palla alta sulla traversa.

Al 15' Tiro centrale di Brega parato Piai.

Al 18' Angolo dalla destra di Giannini, in area tiri respinti di Remedi, Kouko e Brega e la difesa giallorossa respinge la sfera allontanando la minaccia.

Al 23 Colombini di testa manda abbondantemente a lato.

Al 43' Sartori dalla destra rimette in area il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, dal lato opposta Larosa poco dentro l'area tenta la conclusione con palla.

Al 45' GOOOL OSPITE La partita si sblocca. Respinta corta della difesa su un traversone, la palla arriva sui piedi di Giordani: il suo tiro di piatto è deviato in corner da Piai. Sull'angolo dalla destra battuto da Giannini, la palla viene spizzata, l'attaccante ex Albinoleffe Kouko in area - completamente libero - salta più in alto di tutti e ribatte in gol. 0-1. Non cè tempo di rimetetre la alla al centro che l'arbitro fischia la fine della frazione.

SECONDO TEMPO

RADDOPPIO AGLIANESE. Al 4' rigore per l'Aglianese. Brega lavora una palla in area, sul centrosinistra, contrasto con Palazzi che pare colpire la palla: invece l'arbitro assegna il penalty che Giordani trasforma. 0-2

Al 16' Manuzzi sbaglia un calcio di rigore: il suo sinistro debole è intercettato dal portiere che in tuffo alla sua sinistra respinge. Il rigore se lo è procurato Larosa che in area dopo aver scarrato due avversari è stato falciato da un avversario.

21' Tiro dalla distanza di Bellazzini, il portiere respinge in tuffo e sulla ribattuta Brega è pizzicato in fuorigioco.

26' Rizzitelli conlude alto. Entra Goh per Sartori in attacco.

33' Entra Sow per Manuzzi.