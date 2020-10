Domenica apre il nuovo punto prelievo del sangue a Valconca

Attualità

Cattolica

12:44 - 07 Ottobre 2020

Domenica 11 ottobre apre dopo lunga attesa un nuovo punto di prelievo del sangue Avis dotato di grandi spazi, con più giornate di apertura, per migliorare e rendere ancora più sicura la donazione di sangue. Il nuovo spazio aprirà le porte a Cattolica in via Beethoven 7, dietro l’ospedale "Cervesi". Il parcheggio è gratuito per i donatori. I nuovi spazi ospiteranno i soci donatori di Cattolica, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano, anche se ovviamente il concetto che i donatori possono recarsi presso tutti i punti di raccolta è sempre valido. L'operazione é nata nell'ambito della convenzione tra l'Ausl Romagna e le Avis dell'area vasta Romagna. Si rammenta che va sempre fatta la prenotazione al 328 7178080.