Casi di positività alle scuole Karis nella Comasca: 'Nessun focolaio, classi riaperte'

| 12:42 - 07 Ottobre 2020



Nessun focolaio da Sars-CoV-2 alle scuole Karis nella sede dell'ex colonia Comasca. E' quanto annunciano il direttore scolastico Paolo Valentini e il dg Stefano Casalboni. A seguito dei controlli compiuti dall’autorità sanitaria su tutto il personale docente e amministrativo e su tutti gli alunni delle scuole medie e dei licei classico, scientifico e linguistico, in seguito a positività riscontrate nei giorni scorsi, non sono insorti nuovi casi di contagio. Già da questa mattina la scuola ha ripreso le lezioni in presenza, a seguito dell'ok dell'Ausl.



"Riapriamo le nostre classi, continuando a rispettare tutte le precauzioni adottate negli ultimi giorni che ci hanno permesso di tornare a scuola così in fretta e di evitare situazioni peggiori. Ringraziamo tutti i nostri dipendenti, gli alunni e le famiglie per la serietà e collaborazione in questi frangenti non semplici”, spiegano Valentini e Casalboni.