Basket: Nicolò Foresti nuovo rinforzo per i Titans San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 12:23 - 07 Ottobre 2020

Nicolò Foresti (foto Stefano Rivoltella).





Un nuovo elemento entra a far parte ufficialmente dei Titans. Si tratta di Nicolò Foresti, un numero 4 con un curriculum che porta già in dote esperienze in categoria superiore nonostante l’età ancora verde.

Foresti è un classe ’99 nativo di Bergamo, con l’ultima esperienza agonistica che risale, appunto, alla C Gold col Romano Lombardo Basket. Prima ancora C Silver e Promozione con XXL Bergamo, Blu Orobica e Lussana.



Nicolò, com’è nato l’incontro coi Titans?

“Ho la ragazza a Rimini, mi sono guardato in giro e coi Titans è stato un bell’incontro. Ho cominciato ad allenarmi con la squadra e mi sono subito trovato benissimo. So che mi devo bene mettere in ritmo e sono a disposizione”

Come ti descriveresti ai tuoi nuovi tifosi?

“Credo che la mia forza sia l’intensità, in allenamento e in partita. Non ho mai militato in Eccellenza a livello giovanile, ma ho seguito le orme di mio fratello e piano piano ho scalato qualche categoria, debuttando giovane in Prima Divisione e poi proseguendo con C Silver e anche C Gold. Arrivare a essere pedine importanti in una squadra senior è certamente una bella soddisfazione”

Cosa ti auguri per la prossima annata agonistica?

“Innanzitutto, che si giochi e che si possa proseguire al meglio. Ho passato l’estate ad allenarmi e ora non vedo l’ora di iniziare. L’ambizione più grande è integrarmi bene in squadra e raggiungere una buona posizione in classifica. Insomma, dare una mano per arrivare ai playoff e poi il più in alto possibile…”