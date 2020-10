Al Cinema Tiberio il film Il grande passo, con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi

Eventi

Rimini

| 12:19 - 07 Ottobre 2020

Giuseppe Battiston e Stefano Fresi nel film "Il grande passo".





Il Cinema Tiberio di Rimini ospita da giovedì 8 a domenica 11 ottobre (ore 21, sabato e domenica anche ore 17, biglietti da € 7 ad € 5) il film Il grande passo di Antonio Padovan (già regista di “Finché c’è Prosecco c’è speranza”) con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi, Flavio Bucci e Roberto Citran: da quando, a sei anni, Dario Cavalieri ha visto in diretta le immagini del primo sbarco sulla Luna, non ha mai smesso di volerci andare. Mario Cavalieri gestisce una ferramenta di quartiere a Roma, fino al giorno in cui la sua esistenza viene sconvolta dallo squillo del telefono. Suo fratello Dario è in prigione. Mario si ritrova a essere l’unico che può occuparsi di quel fratello che ha visto una sola volta in vita sua. I due fratelli, tanto simili fisicamente quanto differenti caratterialmente, si ritroveranno soli di fronte a un’impresa impossibile.

L’ opera seconda di Antonio Padovan è un film di antieroi comici che con generosità elogia i sognatori.



La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it