Escursione lungo il fiume Conca con il Garagolo alla scoperta degli antichi mulini

Eventi

San Clemente

| 11:41 - 07 Ottobre 2020



Domenica 11 ottobre ritorna la giornata nazionale del camminare in natura e il Garagolo trail team promuove una camminata-trekking lungo il fiume Conca per aderire all'iniziativa in scala locale. Autunno tra il foliage del bosco ripariale e i pampani ramati dei vitigni, alla scoperta dei vecchi mulini. Al termine della camminata che partirà alle 9 dalle cantine Ottaviani, il viaggio proseguirà con un ristoro enogastronomico romagnolo per scoprire il territorio attraverso un calice di vino, come recita il motto della nuova “winery home” delle cantine di San Clemente, una storica azienda locale che si è rinnovata mantenendo i legami con le tradizioni del passato. L'iniziativa ha lo scopo di portare le famiglie e persone in genere a vivere e scoprire i tanti luoghi naturali e paesaggistici presenti in Valconca. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 348 4406826 (Paolo).