Puliamo il Mondo di Legambiente arriva anche a Verucchio: un kit ai partecipanti

| 10:59 - 07 Ottobre 2020

Il kit in dono ai partecipanti alla pulizia di Verucchio.

Sabato 10 ottobre l'iniziativa ecologica di Legambiente "Puliamo il Mondo" arriva anche a Verucchio dove, tra Comune e istituto comprensivo, saranno coinvolti anche gli studenti nell'attività di riordino di vie e parchi cittadini, per ricevere in cambio il kit ufficiale "sfuso e meglio", che consiste in tre retine per la spesa di frutta e verdura, un sacchetto in cotone per il pane e sei coperchi in silicone contenuti in una shopper ad hoc in cotone. Un modo per coinvolgere anche i cittadini più giovani in una presa di coscienza sul problema dell'inquinamento ambientale e degli sprechi consumistici, ma anche per presentare il nuovo gruppo "Ci.Vi.Vo. Ambiente". La vicesindaca nonché assessora all’ambiente Sabrina Cenni chiama a raccolta i cittadini: il ritrovo è fissato per le 14.30 in piazza Europa, dove saranno distribuiti sacchi e guanti per la raccolta, ma chi volesse portarsi i suoi da casa può farlo. I gruppi lavoreranno dalle 15 alle 17. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina come da dettami anti contagi da Coronavirus e in piazza saranno a disposizione dei presenti i rappresentanti delle associazioni che si occupano della salvaguardia dell’ambiente, ciascuna con un proprio stand in cui accogliere le persone interessate a ricevere informazioni.