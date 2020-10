A Poggio Torriana la prova aperta del collettivo PianetaMarte nella sala del centro sociale

Eventi

Poggio Torriana

| 10:52 - 07 Ottobre 2020

L'ingresso del centro sociale torrianese.



Dopo una lunga pausa estiva ed a seguito dell'emergenza covid, la sala teatrale del centro sociale di Poggio Torriana riapre le porte giovedì sera con "Pale Blue Dot", esibizione a cura del collettivo PianetaMarte, gruppo di artisti che nasce nel luglio dall’incontro tra Viola Domeniconi, Isabella Pieroni e Vladimir Bertozzi. I PianetaMarte fin da subito hanno avuto un’ambizione: concretizzare le proprie idee attraverso il contributo di tutti i partecipanti, innestando il proprio processo creativo finalizzato alla scena. Ogni componente ha alle spalle anni di esperienza e di studio in settori differenti, dalla recitazione, alla performance, al video-editing; il punto di incontro dei tre artisti sta nelle tematiche affrontante, riguardanti soprattutto la natura, la relazione tra l’Io e l’Altro, il linguaggio corporeo. Con Pale Blue Dot fanno il loro primo passo come collettivo indipendente, avvalendosi della partecipazione di attori esterni quali Luca Arcangeli e Nico Ardini, che hanno contribuito ad approfondire lo studio scenico del lavoro.



L'assessora ai giovani Francesca Macchitella spiega che "quando la nostra concittadina Viola Domeniconi, mi ha raccontato il progetto, ho ritenuto che fosse una bella opportunità, per dei giovani artisti, quella di utilizzare gli spazi comunali del centro sociale, nei mesi di agosto e settembre, al fine di fare le prove gratuitamente per lo spettacolo. Con enorme piacere, invito quindi a partecipare ad una delle due repliche previste, durante la serata di giovedì 8 ottobre, che offriranno un'anteprima sulla programmazione autunnale di Mentre Vivevo, arrivata alla sua quinta edizione, a cura dell'associazione Quotidina.com che gestisce, in convenzione con il Comune di Poggio Torriana, la sala teatrale. Auspico che queste nuove idee possano essere di buon esempio per altri giovani e che si possano in futuro, attraverso il Comune, sostenere diverse forme di espressione artistica giovanile. Da domenica 11 ottobre riparte la stagione teatrale a Poggio Torriana, per consultare le date dei prossimi appuntamenti, visitare il sito".