Coronavirus, Don Giorgio Dell'Ospedale in terapia intensiva

Attualità

Gabicce Mare

| 10:46 - 07 Ottobre 2020



Don Giorgio Dell'Ospedale, parroco dei santissimi angeli custodi di Riccione, è stato ricoverato in terapia intensiva martedì dopo l'aggravarsi improvviso e inatteso delle sue condizioni di salute. Affetto da nuovo coroanvirus, era stato ricoverato venerdì prima nella sua città e poi a Rimini, ammalatosi dopo essere tornato da una gita religiosa in Cilento con una cinquantina di fedeli, di cui sei poi risultati positivi, e avere manifestato i primi sintomi. Ilvicario generale don Maurizio Fabbri della diocesi di Rimini invita a pregare per don Giorgio. Nei mesi scorsi si era ammalato don Alessio Alasia, altro parroco di Riccione, che aveva superato la malattia dopo una lunga battaglia, mentre il diacono e medico di famiglia Maurizio Bertaccini è deceduto per complicanze occorse a causa dell'infezione da coronavirus 2.