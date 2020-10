Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:10 - 06 Ottobre 2020

Da sx Richard Galiandro, Mario Gramellini (Pres. Circolo Nuova Europa) e Loris De Cesari (Consigliere Federale) .

Al Circolo Nuova Europa di Faenza Richard Galiandro, portacolori del Capitan Bagati Bellaria, conquista il suo primo tricolore e la promozione a master boccette. In finale ha superato in un combattuto match il reggiano Carlo Sandrini per 100 a 82. Determinanti per l'assegnazione dello scudetto la prestazione impeccabile di Galiandro e due falli di troppo di Sandrini. Terzo posto al perugino Michele Bonini e ad Alessandro Panzeri di Lecco. 132 i partecipanti.