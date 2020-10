A Santarcangelo in via Ugo Braschi prende forma il percorso in sicurezza

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 06 Ottobre 2020

Via Braschi.

Prende forma il percorso in sicurezza lungo via Ugo Braschi, il tratto centrale della via Emilia che attraversa il centro di Santarcangelo. Posizionati i cordoli che separano il tracciato ciclopedonale dalla carreggiata stradale, i lavori stanno proseguendo con la stesura del tappetino di asfalto nel rettilineo che va da via Piadina fino a viale Mazzini. Nei prossimi giorni, una volta completata la segnaletica verticale, al percorso verrà applicata una resina di colore rosso per segnalare visivamente il tracciato.



Intanto con il posizionamento della segnaletica verticale hanno preso avvio anche i lavori per realizzare la ciclabile a doppio senso di marcia lungo via Buozzi. Il percorso delimitato da borchie e da una doppia riga bianca e gialla, permetterà di collegare in sicurezza il centro sportivo di via della Resistenza, le scuole dell’infanzia Margherita e media Saffi presenti in via Togliatti, dove è già programmata la realizzazione della pista ciclabile di collegamento con il centro.



Completano gli interventi di prossima realizzazione per il potenziamento della rete ciclabile, le opere previste in via Orsini, in zona stazione ferroviaria. Anche in questo caso il percorso in sicurezza per raggiungere l’istituto Molari e la media Franchini sarà segnalato da borchie e da righe di colore bianco e giallo.