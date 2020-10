Comune di Rimini: concorso per istruttore amministrativo, 38 posti disponibili

Attualità

Rimini

| 13:41 - 06 Ottobre 2020

Prova scritta.

Erano 295 i candidati che questa mattina si sono presentati nel palazzetto “RDS Stadium” per la prima tornata di prove scritte del concorso bandito dal Comune di Rimini per la copertura di 38 posti a tempo indeterminato di Istruttore categoria “C”. Un numero alto ma poco meno di un terzo rispetto ai candidati attesi (1020 per la sessione mattutina odierna delle 3586 domande complessive, giunte agli uffici alla chiusura dei termini).

Per evitare un eccessivo numero di persone nello stesso ambiente, i candidati sono stati distribuiti nell’arco di tre momenti distinti: questa mattina, 6 ottobre, alle ore 10; questo pomeriggio, alle ore 15 e domani 7 ottobre alle ore 9,30 .

La selezione pubblica iniziata questa mattina, prevede l’adozione del nuovo protocollo operativo, previsto per contenere l’emergenza Covid e redatto in applicazione delle Linee guida della Regione in grado di garantire ai candidati e al personale coinvolto, di svolgere le prove in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni anticontagio.