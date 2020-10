Con l'emendamento Croatti il decreto Agosto renderà scuole e ospedali sempre più green

Attualità

Rimini

| 13:18 - 06 Ottobre 2020

In sede di conversione in legge del decreto 104 recante per il sostegno e il rilancio urgente dell'economia, è stato approvato l’emendamento del senatore 5 Stelle Marco Croatti contenente misure per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni. “Abbiamo necessariamente bisogno di una svolta green per il nostro Paese e ciò lo possiamo fare partendo dalla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. In tale ottica, afferma Croatti, "l’emendamento da me presentato determina nella misura del 100 per cento gli incentivi per le spese sostenute per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento di efficienza energetica su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale”.



La misura si inserisce nell’ambito dell’attuazione della Direttiva europea del 2009 sulla riqualificazione energetica e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili. “La sfida nella lotta al cambiamento climatico deve partire dallo Stato puntando sul rinnovamento energetico e sull’utilizzo di fonti rinnovabili per gli edifici pubblici. Abbiamo la necessità di dare una svolta green al Paese e contribuiamo a farlo con incentivi che coprono al 100 per cento gli interventi di riqualificazione energetica di scuole e ospedali, conclude il senatore Croatti”.