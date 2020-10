Nuova viabilità in Valmarecchia: convocati gli stati generali a Pietracuta

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 13:11 - 06 Ottobre 2020

Un assemblea pubblica dello scorso anno per parlare delle ipotesi attorno alla nuova Marecchiese.

Il dialogo trasversale e condiviso sulla variante all’attuale tracciato della strada provinciale Marecchiese si riapre al teatro di Pietracuta di San Leo tra amministrazioni locali, imprenditori e rappresentanti delle categorie economiche della Valmarecchia. Su impulso del comitato imprenditoriale "Una nuova strada per lo sviluppo", giovedì 8 ottobre alle ore 20.30 è stata pianificata un’assemblea presso il teatro comunale di Pietracuta per fare il punto sull’attuale situazione viaria e chiedere l’apertura del tavolo di lavoro progettuale in Provincia. L’esigenza di rendere più scorrevole e sicura la strada Marecchiese è imprescindibile e tali necessità non possono più essere rinviate. I 10 sindaci della Valmarecchia sono stati convocati dal Presidente dell’Unione dei Comuni Stefano Zanchini. Invitati a partecipare anche i presidenti e delegati di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CIA e Coldiretti. Il Comitato si riunirà nuovamente assieme ai delegati delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria tra due settimane; in tale occasione saranno invitati a partecipare anche il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi per avviare il piano di azioni comuni.