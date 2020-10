Nuovo Dpcm, il ministro Speranza anticipa i contenuti alla Camera: tre i capisaldi

Attualità

Rimini

| 10:24 - 06 Ottobre 2020

Il ministro della Salute Roberto Speranza relaziona alla camera (fermo immagine diretta Sky tg24).

Divieto di assembramenti, rispetto delle distanze minime (almeno 1 metro, estendibile in situazioni di rischio), mascherine sempre all'aperto, tranne tra conviventi: sono queste le anticipazioni che il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato alla Camera dei Deputati nel corso della mattinata di martedì. Nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa esplicativa e la firma del nuovo decreto amministrativo è attesa per la giornata di mercoledì.



«Tra marzo e aprile avevamo 4 mila pazienti in terapia intensiva con età mediana attorno ai 70 anni, mentre oggi, che in terapia intensiva ci sono poco più di 300 persone, l'età mediana si è abbassata a 41 anni, passando ad agosto per i 30 anni. L'età si sta rialzando gradualmente, dovremo quindi tenere la massima attenzione possibile alle persone più fragili, perché l'incremento degli asintomatici rischia di esporli a contagi infra-familiari». Sula questione delle scuole «l'impatto ad oggi sembra basso e il sistema sta dimostrando una buona capacità di tenuta». Sui test salivari si punta molto: «Posso metterci in condivizione di un migliore utilizzo, soprattutto tra i più piccoli».