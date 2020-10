Associazione Frantoiani a confronto con la Regione per rilanciare l'olio del territorio

Attualità

Longiano

| 10:02 - 06 Ottobre 2020

Incontro al frantoio Turchi tra l'assessore regionale Mammi e i rappresentanti dell'associazione Frantoiani.

L'associazione Frantoiani di Cna Rimini ha incontrato l'assessore regionale Alessio Mammi all'agricoltura ed il consigliere regionale Massimo Bulbi per un confronto sul rilancio dell'intero settore e della dop “Colline di Romagna”. Una delegazione del cda dei Frantoiani ha potuto così sottolineare l'importanza di tutelare e valorizzare il prezioso comparto dove operano artigiani e agricoltori impegnati a salvaguardare e tutelare una delle eccellenze della Romagna. Un patrimonio di tradizioni e conoscenze che caratterizza l'economia ed il paesaggio del territorio ma che fatica nel passaggio generazionale d'impresa.



“Siamo preoccupati per il futuro del settore” dichiara Giovanni Bucci, responsabile Cna alimentare Rimini, “ci sono tante incognite che minano l'attività del comparto oleario-olivicolo dell'Emilia Romagna: il cambiamento climatico che mette a rischio ogni anno le coltivazioni ed il raccolto, la presenza di nuovi parassiti, la forte concorrenza di produzioni di scarsa qualità ma dal prezzo appetibile a cui si aggiunge la mancanza di quel ricambio generazionale necessario per rilanciare il settore, evitando nel giro di pochi anni il fallimento o ridimensionamento dell'intero settore”.

Preoccupazioni emerse durante l'incontro di Longiano, presso il frantoio Turchi, con l'assessore Mammi che ha annotato le problematiche manifestando la volontà di tutelare questo patrimonio.



L'intero settore produttivo oleare punta ad una maggiore collaborazione tra frantoiani e olivicoltori, alla ristrutturazione dei frantoi con la riqualificazione delle attrezzature per la molitura delle olive, ad un maggior supporto alle produzioni sul campo con un monitoraggio scientifico delle produzioni. Determinante anche il supporto alla promozione e valorizzazione degli oli regionali e alla riqualificazione dell’olio DOP “Colline di Romagna” che ad oggi vede pochissime certificazioni.



Positiva la conclusione dell'incontro con l’assessore Regionale Mammi che si è reso disponibile a recepire le esigenze evidenziate dalla categoria e pronto mettere in piedi una serie di iniziative volte alla riqualificazione del nostro "orogiallo".