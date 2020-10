Poggio Torriana: al via la consegna dei voucher sport per i giovani

Attualità

Poggio Torriana

| 09:58 - 06 Ottobre 2020

A Poggio Torriana è partita la consegna dei voucher per incentivare lo sport tra i giovani. Si è conclusa la raccolta delle domande lo scorso 30 settembre iniziata il primo settembre, e gli uffici comunali competenti hanno già contattato tutte le famiglie, aventi i requisiti, per consegnare i voucher sport, un sostegno economico immediato e concreto per l’iscrizione dei figli alle attività sportive 2020/2021. La graduatoria finale vede 55 beneficiari di cui 1 con disabilità riconosciuta e comprovata.



Francesca Macchitella, assessora allo sport, commenta: " il nostro Comune ha riconosciuto immediatamente il grande valore educativo della misura regionale rivolta ai giovani e per questo ha scelto di accogliere tutte le richieste pervenute da parte delle famiglie, erogando i voucher a 55 beneficiari e sostenendo così l'iscrizione ai corsi, alle attività e ai campionati sportivi dei ragazzi e delle ragazze residenti a Poggio Torriana. La comunità locale ha dimostrato un forte interesse in questo bando e credo sia giusto investire sulle nuove generazioni, non escludendo nessun avente diritto e alleggerendo il carico economico delle famiglie, permettendo ai più giovani di frequentare la disciplina sportiva che più gli piace ma anche quella che più si adatta al proprio benessere fisico e psicologico e che maggiormente li rappresenta, in questa fase delicata di vita che è l'adolescenza. Per tale ragione è stato fondamentale integrare, con risorse comunali aggiuntive, il fondo regionale assegnato al Comune".