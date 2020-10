La riminese Alice Alessandri campionessa italiana Duathlon Youth A

Sport

Rimini

| 09:53 - 06 Ottobre 2020

Il podio Duathlon Youth A.



A Cuneo è andato in scena il fine settimana conclusivo della stagione giovanile nazionale con il Campionato Italiano Giovani Duathlon ed il Trofeo Italia Giovanissimi. Il TDSGRimini si è presentato con 15 atleti al via della kermesse giovanile che ha chiuso per gli Esordienti ed i Ragazzi (9-12 anni), Youth (13 – 16 anni) la stagione agonistica 2020.



La mattina di sabato ha visto in gara gli atleti Junior ed U23 nella prova di Coppa Italia su distanza supersprint (3km corsa _ 10km ciclismo _ 1,5km corsa); format sempre a cronometro e ciclismo senza scia con gli atleti che sono partiti uno alla volta a 30” l’uno dall’altro. In gara, per i colori riminesi, Ludovica Severi e Daniel Casadei tra gli juniores, rispettivamente decima ed undicesimo al traguardo con una prova solida e, soprattutto per il cesenate, in crescita rispetto alle precedenti uscite.



Nel Campionato Italiano Youth B (16- 17 anni) in gara Marco Signoretti che ha chiuso la sua prova sempre sulla distanza supersprint al 70° posto col tempo di 34’ 40’’; tra gli Youth A, cimentatisi sulla distanza di 2km corsa _ 6km ciclismo _ 1km corsa, 51° piazza per Gianluca Sarti al primo anno di categoria.



E’ stata quindi la volta delle Youth A , categoria nella quale il TDSGRimini ha schierato due delle migliori atlete del panorama nazionale; Alice Alessandri e Giulia Casadei, campionessa uscente, non hanno tradito le attese ed hanno dato prova di grande carattere fin dai primi metri di gara, ponendosi subito tra le migliori del lotto. È stata però la frazione ciclistica a disegnare la classifica per la vittoria finale con Alice Alessandri, partita col pettorale n.3, capace di recuperare il gap che la separava dalle due atlete partite prima di lei e di segnare il miglior parziale di oltre 30”. La studentessa al II anno del Liceo A. Einstein, forte anche di uno dei migliori split nella conclusiva frazione di corsa, riesce quindi a conquistare il primo titolo della sua giovane carriera davanti alla romana Marta Cozza con un vantaggio di ben 25”. Autorevole anche la prova di Giulia Casadei, che solo nel km conclusivo ha ceduto la seconda posizione, dopo aver accarezzato l’idea di una storica doppietta per il TDSGRimini. Un positivo risultato quello delle due Youth A riminesi che conferma l’ottimo percorso intrapreso assieme al tecnico Alex Manzi che ne coordina l’attività da ormai due anni. Grazie ai risultati ottenuti nella prova di Cuneo e nel Campionato Italiano di Triathlon dello scorso 6 Settembre, Alice Alessandri vince anche la Coppa Italia, mentre Giulia Casadei chiude al terzo posto.



Domenica è stata quindi la volta di Esordienti e Ragazzi dare vita al Trofeo Italia Giovanissimi di Dauthlon; stessa formula a cronometro degli atleti più grandi e frazione ciclistica senza scia.

Un fantastico risultato di squadra quello messo a segno dai giovanissimi riminesi con Thomas Greco 4° e Giulio Paesani 12° tra gli Esordienti, Allegra Belletti e Carlotta Verde rispettivamente 9a e 10a tra le Ragazze ed infine Achille Alessandri 11° tra i ragazzi, seguito da Mattia Agostini 15°, Giovanni Di Stefano 42 ° e Andrea Bruschi 80°. I piazzamenti conseguiti hanno consentito al TDSGRimini di conquistare la classifica a squadre nella prova dei Ragazzi, davanti a Cus Parma ed LC Bozen e di ottenere un ottimo quarto posto nella classifica finale del Trofeo Italia Giovanissimi. Ancora una volta il Duathlon sorride ai colori del TDSGRimini rinverdendo i fasti di un recente passato fatto di titoli assoluti e vittorie in campo internazionale.



Cervia _ 4 Ottobre 2020: Ai Bagni Fantini si è svolta la 5a edizione del Triathlon Sprint Città di Cervia. Numerosi gli atleti del TDSGRimini al via ed altrettanti positivi risultati. Secondo posto assoluto tra gli uomini per Giulio Soldati, nella prova vinta da Nicolò Ragazzo (The Hurricane), e sesto posto tra le donne per Livia Soldati. Vittorie di categoria invece per Fabiana Nicoletti (M2), Massimo Torsani (M4), Michele Vanzi (M7), Eros Tassinari (M8), argento per Glauco Valentini (M4) e bronzo per Enza Castroni (M4).



Prossimo appuntamento per il TDSGRimini il Campionato Italiano di Triathlon Medio a Borgo Egnazia il prossimo 10 Ottobre.