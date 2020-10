VIDEO Lupo in Valmarecchia, avvistato da una videocamera a duecento metri dalle case

Cronaca

San Leo

| 09:03 - 06 Ottobre 2020



Confermata la presenza del lupo in Valmarecchia, sempre più vicini alle case. È successo di nuovo a San Leo. Un residente, grazie a una videocamera stagna per le riprese notturne, ha filmato un lupo a circa 200 metri da un grappolo di case in località Conventino. Si tratta solo dell'ultimo episodio, visto che il 25 settembre un agricoltore di Maiolo aveva perso una pecora e un caprone proprio perché sbranati dai lupi.



La videocamera era stata installata una decina di giorni fa per pura passione animalista in un punto di transito di animali come tassi, volpi, cinghiali, istrici. Un corridoio battuto nel bosco, che però non passa tanto distante dagli insediamenti umani. Nello sbobinamento delle ripese notturne di quattro giorni fa, l'uomo è così riuscito a congelare il momento del passaggio del canide. Nel breve frammento lo si vede placido mangiare qualcosa di fronte a un sipario di erba alta e per un attimo sembra anche rivolgere lo sguardo verso l'obiettivo.