Finisce fuori alla seconda staccata del Rio del circuito di Misano: centauro in terapia intensiva

Sport

Misano Adriatico

| 08:04 - 06 Ottobre 2020

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì durante le prove libere al Misano world circuit. Un pilota 40enne dell'Emilia ha perso il controllo della sua moto alla seconda staccata delle due curve del Rio ed è caduto sull'alfalto sopo un disarcionamento. Soccorso immediatamente dal personae del circuito in condizioni già gravi, tanto che è stato intubato sul posto, è stato elitrasportato all'ospedale Bufalini di Cesena dov'è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata per trauma cranico.