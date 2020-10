Calcio D, mercato: l'ex Rimini Andrea Montanari approda all'ambizioso Monterosi

Sport

Rimini

| 22:13 - 05 Ottobre 2020

Il centrocampista Andrea Montanari.

Se arriverà un centrocampsta in casa biancorossa non sarà Andrea Montanari come pareva fino a qualche settimana fa. Lunedì, ultimo giorno di mercato per i trasferimenti in C e dalla serie C alla D, il centrocampista - svincolato - si è accasato al Monterosi, ambizioso club del girone G della serie D, al quarto posto con 4 punti (una vittoria e un pareggio), in cui militavano nella scorsa stagione Simoncelli e Petti (quest'ultimo è stato confermato).

Resta calda allora la candidatura di Matteo Bedin, 31 anni, ex Luparense, in precedenza ad Andria, Francavilla e Ponsacco, Padova e Triestina tra le altre piazze. Per lui a Milano è arrivata una buona offerta del Licata (girone I, 2 punti in classifica). Bedin, svincolato, temporeggia sperando nella chiamata della società biancorossa che a sua volta – come ha dichiarato il ds Tamai – si è presa un po' di tempo per riflettere.Anche Bedin come Montanari è svincolato.

ste.fe.