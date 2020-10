Lo scenografo Dante Ferretti sarà premiato a Rimini con il "Cinema e Industria" ad honorem

Attualità

Rimini

05 Ottobre 2020

Lo scenografo italiano tre volte premio oscar Dante Ferretti riceverà l'11 ottobre il premio "Cinema e industria" ad honorem nella seconda "La settima arte", manifestazione ideata e organizzata da Confindustria Romagna, cinema Fulgor e dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell'università di Bologna. Gli altri premiati annunciati sono Roberto Cicutto (alla distribuzione), Domenico Procacci (alla produzione), Andrea Guerra (alla musica) e Francesca Calvelli (al montaggio). La giuria del premio è presieduta dal regista Pupi Avati.



La manifestazione cinematografica si terrà a Rimini tra il 10 e l'11 ottobre in alcuni spazi della città alternando proiezioni a incontri con esperti del settore sia in presenza sia in streaming. "Un'iniziativa che va di pari passo con lo sforzo che la città sta facendo di andare avanti, di continuare a guardare in prospettiva, perché è evidente che questa situazione finirà", sottolinea presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli facendo riferimento alle difficoltà economiche per le imprese dovute alla pandemia. "Chi avrà continuato a impegnarsi, seminare, guardare al futuro uscirà da questa situazione più forte di prima".