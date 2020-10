Insegnante di una scuola media di Rimini positivo al Covid, sei classi in isolamento

Attualità

Rimini

| 17:27 - 05 Ottobre 2020

Dopo che un alunno della sua classe era risultato positivo al coronavirus e la classe era già stata messa in isolamento, uno dei suoi insegnanti è risultato affetto dalla Covid-19 e di conseguenza, in via del tutto precauzionale, sono state messe in isolamento anche le altre cinque classi seguite dal docente, che si è sottoposto al tampone dopo l'insorgenza dei primi sintomi. In tutto quindi ci saranno oltre un centinaio di ragazzi a casa da martedì in una scuola media del Riminese. Lo comunica l'Ausl Romagna in una nota. Sebbene nella scuola siano rigorosamente rispettati i protocolli mirati ad evitare i contagi da Covid 19 si è ritenuto di collocare in isolamento in via prudenziale tutti gli studenti seguite dal prof, offrendo il tampone a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico coinvolto.