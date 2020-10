Scuola e coronavirus, in provincia di Rimini una cabina di regia per tenere sotto scacco la pandemia

Attualità

Rimini

| 16:23 - 05 Ottobre 2020

In provincia di Rimini potrebbe presto nascere una cabina di regia sulla scuola per garantire una gestione coordinata della sicurezza di tutti istituti scolastici del territorio. Una struttura operativa dove siano rappresentati tutti i Comuni della provincia di Rimini, i dirigenti scolastici, le organizzazioni in rappresentanza degli operatori, coordinati dalla Provincia dall’Ufficio scolastico regionale, in grado di poter monitorare organicamente l’andamento della situazione e coordinare tempestivamente le necessarie precauzioni da attuare dentro e fuori le scuole. L'assessore delegato Mattia Morolli per il Comune di Rimini, ricordando di essere stato il motore primo di questa iniziativa, sottolinea anche che «è uno spunto di lavoro per rafforzare il buon lavoro fatto fino ad oggi e monitorare in tutti i diversi aspetti un’attività che non può permettersi altre interruzioni. La riapertura delle scuole è stata una grande conquista che ci siamo meritati grazie a mesi di sacrifici e di impegno collettivo. Lo stesso spirito ci deve guidare oggi in una sfida forse ancora più difficile ma possibile se affrontata con la partecipazione corale e coordinata di tutto il territorio».