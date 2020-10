Ciclismo: ripartite le gare per la Benessere e Sport dopo la pausa di una settimana

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:16 - 05 Ottobre 2020

Alcuni atleti della Benessere e Sport.

Dopo il fermo di una settimana a causa della mancanza di gare, il Team Benessere e Sport è tornato a gareggiare martedì 29 settembre a Imola e domenica 4 ottobre nella Lugo San Marino. In entrambe le occasioni il gruppo ciclistico di Santarcangelo è stato protagonista con tante presenze. Martedì a Imola sono stati numerosi i piazzamenti ma non è arrivata la vittoria che abitualmente il Team conquista sul circuito intitolato ad Enzo Ferrari. Si sono piazzati Fabio Rastelli (3°) nella categoria Master M6, Paolo Manfroni (3°) nella categoria M8 e nella stessa categoria Claudio Ardondi (5°), Emilio Roncassaglia (7°). Domenica nella gara in linea Lugo San Marino vittoria per Paolo Manfroni nella categoria M8 e piazzamenti per Arnoldo Antonini (2°), Alfredo Novelli (3°) nella categoria M7, Mauro Mondaini (3°) e Fabrizio Brighi (5°) nella categoria M5.