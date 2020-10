Lunedì intenso per i lavori pubblici, al via oggi due importanti interventi. Ecco i dettagli

Attualità

| 15:58 - 05 Ottobre 2020

Asfaltatura su Corso Fratelli Cervi.

Sono iniziati questa mattina (lunedì 5 ottobre) i lavori per il quartiere Centro Studi ad opera della CBR di Rimini che, come da procedura pubblica, si è aggiudicata l'accordo quadro triennale per la realizzazione di interventi manutentivi di riqualificazione e messa in sicurezza di strade, spazi pubblici a Riccione. I lavori sono iniziati da viale Reggio Emilia e viale Parma la variazione alla circolazione che ovviamente sarà sempre garantita ai residenti e agli studenti e al personale degli istituti scolastici non ha subito modifiche al momento. La circolazione e le fermate degli autobus scolastici saranno sempre garantite. Gli interventi riguardano i nuovi asfalti, nuovi marciapiedi e ripristino degli esistenti. Illuminazione a basso consumo energetico e attraversamenti pedonali. Tutto il quartiere sarà a velocità di 30 km favorendo così gli spostamenti pedonali e la mobilità lenta. Le piste ciclabili saranno potenziate con la creazione di una nuova pista ciclabile lungo viale Emanuele II e viale Castrocaro. Su viale Castrocaro la pista ciclabile insisterà su entrambi i lati del viale, ma con direzioni di marcia opposte e a senso unico. Da viale Castrocaro, la pista ciclabile si congiunge in viale Cattolica, quindi con la nuova pista che entra nella zona delle scuole e con la biforcazione che porta al parco della Resistenza.

Sempre questa mattina sono iniziati i lavori di asfaltatura su Corso Fratelli Cervi, Riccione Paese. L'asfaltatura è iniziata oggi e andrà avanti fino a mercoledì nel tratto tra la rotonda dell'ospedale e la Statale. Al termine gli asfalti verranno eseguiti anche in viale Arimondi sempre a Riccione Paese. Dal 5 al 7 ottobre, quindi, per i lavori su corso Fratelli Cervi nel tratto di strada compreso tra viale Circonvallazione e viale Frosinone, è in vigore il divieto di transito e di sosta eccetto, mezzi di soccorso, quindi anche il trasporto pubblico verrà deviato su viale Frosinone.

“Ci siamo impegnati a rispettare il calendario per tutti i lavori messi in agenda - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -, abbiamo iniziato questa mattina la riqualificazione di un quartiere nevralgico come quello del Centro Studi e contemporaneamente sono iniziate le asfaltature di Riccione Paese, a dimostrazione che siamo attivi su più fronti per migliorare la nostra città”.