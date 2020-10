Volontarimini, aperte le votazioni dei 31 video per raccontare e sostenere il volontariato

Attualità

Rimini

| 15:30 - 05 Ottobre 2020

Chi sono i volontari? Bastano 30 secondi per spiegarlo? Lo giudicherete voi con il contest lanciato dalle associazioni di Rimini e Forlì-Cesena,che hanno deciso di lasciare una traccia di cosa è successo durante il lockdown, nel corso del quale non hanno smesso di assitere le fragilità del loro territorio. Grazie alla sensibilizzazione fatta da parte dei rispettivi Csv, Volontarimini da una parte e Assiprov dall'altra, sono arrivati ben 31 i brevi video di altrettante organizzazioni, che si possono già votare sino alle 12.00 del 23 novembre su instagram e facebook all’insegna di “Lockdown… ognuno a suo modo”.



Tre saranno le associazioni vincitrici su facebook e sempre tre, ma non le stesse, quelle su instagram. Ma attenzione, valgono solo le preferenze espresse nelle pagini ufficiali del concorso, i link sono reperibili nei siti e nelle pagine social di Volontarimini (facebook: Csv- Volontarimini; instagram: Volontarimini) e Assiprov (facebook: Assiprov Centro di Servizi per il volontariato Forlì- Cesena; instagram: Assiprovcsvforlicesena)



Il concorso ha l’obiettivo di raccogliere tracce di memoria storica per mostrare il volto del volontariato meno conosciuto e scontato. Ne è emerso uno spaccato variegato dal quale viene alla luce la missione del terzo settore romagnolo. C’è chi si è emozionato, chi si è messo in gioco, chi ha avuto l’occasione di ripensare a quanto fatto, ma anche chi ne ha approfittato per coinvolgere qualche giovane più esperto di riprese e montaggio. La fase di preparazione dei video è stata un po’ tutto questo. E le associazioni, come sempre, hanno fatto la loro parte.