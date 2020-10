A Pennabilli sono partiti i lavori per mettere in sicurezza la strada di Villa Maindi

Attualità

Pennabilli

15:28 - 05 Ottobre 2020

Lavori in corso a Villa Maindi.

L’amministrazione Comunale di Pennabilli comunica che sono iniziati i lavori di ripristino della strada comunale per Villa Maindi, danneggiata da un ampio movimento gravitativo. Si è reso necessario un intervento d’urgenza, in quanto unica strada di accesso alla borgata e anche al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica. L’intervento sarà attuato grazie al finanziamento di 80 mila euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Prosegue così una serie di imponenti operazioni di messa in sicurezza di tutto il territorio comunale.