Valorizzazione di Montefeltro e Valmarecchia: in arrivo fondi dall'Unione europea

Attualità

San Leo

| 15:25 - 05 Ottobre 2020

San Leo dall'alto (foto di Andrea Bonavita).

Dalle casse dell'Unione Europea alla piccola San Leo il passo è breve se a fare da ponte c'è un progetto interregionale tra Italia e Croazia che mette in rete nove partner per avviare un progetto di valorizzazione del capitale naturale e culturale delle aree interne. L'assegnazione, di cui al momento non si conosce la cifra esatta, servirà alla promozione delle risorse storiche e culturali, in un’ottica più ampia di opportunità per l'intera Valmarecchia e il Montefeltro. Il progetto si intitola "Made-in-land" e mira a migliorare la protezione e la valorizzazione del capitale naturale e culturale non sfruttato delle aree interne, attraverso lo sviluppo del turismo e una migliore accessibilità. La scorsa settimana si è tenuto un incontro on line a cui hanno partecipato tutti gli attori coinvolti per definire l'agenda dei lavori e i compiti di ciascun partner per il completamento delle attività di sviluppo della strategia transfrontaliera delle aree interne. Al meeting era presente anche un rappresentate di una società esterna di valutazione per lo studio degli aspetti finanziari del progetto Made in Land.



“Questo progetto va a valorizzare ed arricchire la Fortezza. Si tratta infatti, del primo intervento digitale di nuova generazione. Da tempo, come storico borgo dell'entroterra, lavoriamo al fine di valorizzare le bellezze del nostro territorio, delle suggestioni che siamo in grado di far vivere, in tutti i sensi” afferma Leonardo Bindi sindaco di San Leo, che prosegue “tra le iniziative in programma che vorremmo far rientrare in questo importante progetto di collaborazione, ce n’è una a cui tengo in modo particolare, che prevede la realizzazione di un ecomuseo”.