Il mercato ambulante di Misano Adriatico torna nella sua sede invernale

Misano Adriatico

| 14:27 - 05 Ottobre 2020

Uno scatto all'interno del mercato di Misano Adriatico.

Riparte il mercato ambulante di Misano Adriatico nella sua sede invernale. Da martedì fra via Dante, via Romagna e l'adiacente parcheggio lato mare, 61 operatori torneranno ad offrire ai clienti i loro prodotti dopo i mesi trascorsi nell'area di via Verdi. "Il mercato è un riferimento tradizionale ed apprezzato dai cittadini e rivolgo a tutti gli operatori l’augurio di buon lavoro", sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni. "Inutile dire che il suo svolgimento richiama all’osservanza rigorosa di tutte le misure previste per contrastare possibili contagi. Su ognuno di noi c’è una quota di responsabilità e visto lo scenario generale invito tutti a fare anche qualcosa di più rispetto a quanto prescritto”. Il Comune ricorda Le misure adottate per il contenimento del Covid-19 sono l'obbligatorietà dell'utilizzo della mascherina, il distanziamento di almeno un metro, l’utilizzo del gel igienizzante prima e dopo gli acquisti e la limitazione di accesso alle singole bancarelle a non più di due persone”.