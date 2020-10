Paolo Diana, il pilota di Verucchio in evidenza al Rallylegend

Sport

Paolo Diana al Rallylegend.

Paolo Diana show al Rallylegend 2020. Anche quest’anno il pilota di Verucchio ha regalato grandissime emozioni. Giovedì sera è salito sul terzo gradino del podio al Legend Show e nel corso del week-end è stato tra i protagonisti assoluti della manifestazione. Al suo fianco il navigatore sardo Francesco Fresu, al suo esordio nella gara di San Marino. Al termine dell’evento, gli organizzatori hanno premiato Paolo Diana e Francesco Fresu con un prestigioso riconoscimento.



"Il Rallylegend 2020 va in archivio e rimangono i ricordi – commenta Paolo Diana – nonostante l’annata difficile, è stata una bellissima edizione. È mancato un po’ di pubblico straniero ma i fans presenti sono stati davvero fantastici. Grazie per il loro tifo, grazie di cuore a tutto il mio team, al navigatore Francesco Fresu che mi ha affiancato in questo Rallylegend, agli sponsor ed agli amici che ci hanno sostenuto in questa fantastica avventura. A parte qualche piccolo problemino alla macchina, ho cercato di dare il meglio per fare divertire la gente e spero di esserci riuscito insieme a tutti gli altri protagonisti di questa manifestazione”.