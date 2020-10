Partono i corsi e i laboratori al teatro Villa di San Clemente

Attualità

San Clemente

| 12:18 - 05 Ottobre 2020

Teatro Villa di San Clemente.

Ripartono a San Clemente da Martedì 6 Ottobre i corsi e i laboratori per bambini, ragazzi e adulti di Villa Spazio Aperto 2020/2021 curati, come sempre, da Francesca Airaudo, Mirco Gennari e Giorgia Penzo, anime artistiche della compagnia teatrale Città teatro.



La commedia musicale e il teatro comico surreale, conditi di assurdo e sorpresa, saranno gli ingredienti principali della nuova stagione formativa di Città Teatro. Il celebre musical americano del 1938 Hellzapoppin, da cui fu tratto anche l’omonimo film culto, verrà infatti adottato come “canovaccio” di base al quale ispirarci per le attività dei corsi 20/21.



Il percorso formativo del Laboratorio Teatro Comico offre spazio di crescita personale e socializzazione (in questo periodo quantomai necessari), oltre alla possibilità di mettersi alla prova nelle arti del Teatro. Quest’anno sono previsti percorsi distinti per livelli, per dare anche a chi frequenta da anni la possibilità di un livello superiore: è previsto infatti un corso adulti per principianti ed uno per avanzati, i quali affronteranno il palco già a Dicembre con una performance.



Tornano anche i corsi per bambini e ragazzi, da sempre molto apprezzati, che sia avvarranno di una didattica particolare per permettere comunque di giocare col teatro in sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid. Due i corso, sia per bambini dai 6 ai 10 anni che per la fascia 11-14.



L’offerta si completa di workshop e percorsi più intensivi come il Workshop su Clown, Maschera e la Commedia dell’Arte, e il corso di Public Speaking.



In attesa che le porte del Teatro Villa di San Clemente, attualmente in ristrutturazione, si aprano ufficialmente, i corsi partiranno presso la sala del Bianco (sul retro del Teatro). La prima lezione sarà fruibile liberamente a chiunque voglia mettersi alla prova.



Nel rispetto delle norme di sicurezza anti - COVID19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina; saranno ammesse in sala un numero limitato di persone. Per partecipare alla presentazione e alle prove aperte è necessario inviare via mail a giorgia.penzo@cittateatro.it o whatsapp al 391-3360676: nome, cognome, indirizzo e cellulare.



Sede: I corsi si terranno provvisoriamente alla Sala Polivalente/ Teatro Giustiniano Villa: via Tavoleto 69, fraz. Sant’Andrea in Casale-San Clemente e alla sala del Centro per le Famiglie ex scuola media di San Clemente. Orari e giornate potrebbero variare in relazione alla capienza massima raggiunta o alle disposizioni sanitarie regionali.