Via d'Azeglio a Rimini chiusa al traffico per lavori dal 6 ottobre



Rimini

12:15 - 05 Ottobre 2020



Da martedì 6 ottobre e per circa tre settimane sarà chiusa al traffico veicolare Via d'Azeglio, interessata dall'intervento "Connessioni urbane", stralcio del progetto per la realizzazione del nuovo Museo Fellini. Per consentire il completamento delle linee di fognatura e la posa delle linee gas e acqua, Via d'Azeglio sarà interdetta al traffico all’altezza del civico 11 e fino all'incrocio con Via Beccari. L’accesso sarà consentito ai mezzi di soccorso e alle auto dei residenti autorizzati dirette agli abitati di via di Duccio e piazzetta San Martino, che potranno entrare e uscire da Via Verdi.