Festa finale del progetto 'Piantiamola' al Teatro di Coriano

Attualità

Coriano

| 11:14 - 05 Ottobre 2020

Le stagioni di Liù al teatro CorTe di Coriano.

Sabato sera il Teatro Corte di Coriano ha riaperto le porte per “Le stagioni di Liù” uno spettacolo che parla di ambiente e di stagioni, ideato e prodotto dalla Compagnia Fratelli di Taglia e portato in scena da Daniele e Irina Dainelli per la festa finale del progetto "Piantiamola", che ha avuto come fulcro il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole elementari e piantare alberi e arbusti nel parco di Sant'Andrea in Besanigo. Durante la serata a teatro è intervenuto l'assessore al turismo e all'ambiente del Comune di Coriano Anna Pazzaglia, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale e ringraziato le associazioni partecipanti all'iniziativa, ricordando l’alto valore ambientale ed educativo di "Piantiamola". Il progetto si è esteso anche alla popolazione che ha fornito idee e spunti per il graffito mangiasmog realizzato sulla parete della scuola materna Coccinella. L'ingegnere Stefano Parmeggiani promotore del progetto Sosteniamoci, si è presentato con un annaffiatoio per ricordare a tutti i bambini presenti che gli alberi piantati hanno bisogno delle loro attenzioni e delle loro cure, invitandoli a portare dell’acqua, appunto con gli annaffiatoi che sono stati predisposti nel parco vicino alle fontanelle. “Perché il verde serve per il futuro di tutti!”