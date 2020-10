Taglio del nastro a Bellaria per il nuovo centro per le famiglie "Giovanni Paolo II"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:00 - 05 Ottobre 2020

Il momento del taglio del nastro con il sindaco Filippo Giorgetti.

Inaugurazione e taglio del nastro, sabato scorso, per il nuovo Centro per le famiglie “Giovanni Paolo II”, che trova spazio nella moderna struttura ultimata nel 2015 in via Ferrarin. Oltre cento metri quadrati di spazi interni più giardino, allestiti per accogliere bambini e famiglie di Bellaria Igea Marina: qui, troveranno servizi educativi e di supporto completamente gratuiti. Tra questi, mediazione famigliare, consulenza psicologica o pedagogica, il servizio di consulenza legale per le donne vittime di violenza, percorsi educativi di approccio alla lingua inglese, attività dedicate a bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA).