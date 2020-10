Al via il servizio di mensa nelle scuole di Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:57 - 05 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Contenimento dei costi a carico delle famiglie e alti standard di qualità. Parla chiaro la delibera approvata gli scorsi giorni dalla Giunta, riguardante la determinazione delle tariffe per il servizio mensa presso i plessi scolastici di Bellaria Igea Marina. Un atto che mette nero su bianco la volontà di non gravare con spese ulteriori sulle famiglie, pur a fronte di un servizio di refezione scolastica che ha visto inevitabilmente aumentare i suoi costi, viste le misure anti Covid-19 da adottare.



Misure che impatteranno per circa 30.000 euro, che l’Amministrazione ha deciso di assorbire con risorse proprie; un nuovo importante stanziamento a favore delle famiglie.



Sul fronte delle tariffe, emblematico il caso delle mense per le scuole elementari, che senza tale stanziamento avrebbero visto aumentare da 5,50 a 6.07 la quota per ogni singolo pasto. 57 centesimi di aumento, che invece non saranno applicati.



Anche le rette del Nido d’infanzia “Il Gelso” restano inalterate rispetto alla deliberazione di un anno fa. In questo caso, a seconda dello scaglione Isee di appartenenza della famiglia, le rette mensili per i residenti vanno da 104 a 360 euro: cifre di cui sin da ora si anticipa il prossimo abbattimento, alla luce dei contributi regionali per i redditi sotto i 26.000 euro. Discorso analogo per le rette della Scuole dell'Infanzia (bambini indicativamente dai 3 ai 6 anni), le cui quote restano di fatto invariate, con arrotondamenti di pochi centesimi; come per il Nido d’infanzia “Il Gelso”, per altro, anche qui è prevista la riduzione della tariffa del 10% per i fratelli iscritti oltre al primo.



Il servizio mensa nelle scuole di Bellaria Igea Marina comincia oggi, lunedì 5 ottobre, secondo le tabelle alimentari e gli standard di qualità sempre garantirti in questi anni dalla ditta Gemos. Gestore del servizio che, in partnership con l’Amministrazione Comunale, omaggerà tutti gli alunni delle scuole elementari con una borraccia ecocompatibile.