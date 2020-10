Studenti riccionesi in collegamento con il premio nobel Didier Queloz

Attualità

Riccione

| 09:02 - 05 Ottobre 2020

Il premio Nobel Didier Queloz.

Martedì 6 ottobre 2020 circa 200 studenti del Liceo Volta-Fellini di Riccione parteciperanno, in collegamento streaming dalla sede di via Piacenza, a una delle giornate della Settimana Mondiale dello Spazio. Momento centrale sarà il collegamento da Cambridge del professor Didier Queloz (Premio Nobel per la Fisica nel 2019), che ha accettato di connettersi per un evento pensato per le scuole e per mandare un forte messaggio ai ragazzi relativamente all’importanza ed al potere della scienza, soprattutto nel momento drammatico che l’umanità sta vivendo a causa della pandemia da Coronavirus. Sarà l'unico collegamento del Nobel da Cambridge con l'Italia nel 25esimo anniversario dell'annuncio della scoperta di “51 Peg b”, primo pianeta scoperto fuori dal sistema Solare. Gli studenti di alcune scuole superiori di tutto il territorio nazionale avranno la possibilità unica di dialogare e confrontarsi con ricercatori, professori, un Premio Nobel, per parlare di Scienza. L'evento sarà in streaming sul sito del Comune di Osimo ed Osimolab, promotori dell'evento.