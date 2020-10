Attualità

Novafeltria

| 09:01 - 05 Ottobre 2020

Domani (martedì 6 ottobre) nel comune di Novafeltria prenderanno avvio i lavori di asfaltatura nella frazione di Perticara: si partirà da via Decio Raggi-via Trieste per poi proseguire fino al campo della Fiera. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Battistini. Durante le operazioni di asfaltatura saranno disposti divieti di sosta lungo le vie interessate. L'amministrazione comunale invita i cittadini ad attenersi scrupolosamente al rispetto della segnaletica non parcheggiando le autovetture.