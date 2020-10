Calcio Eccellenza: Fya al secondo turno di coppa, con il Tropical Coriano al ritorno è 0-0

Sport

Riccione

| 08:15 - 05 Ottobre 2020

Enchisi ha fallito un calcio di rigore.

Fya Riccione - Tropical Coriano 0-0



FYA RICCIONE: Passaniti, De Luigi, Tamagnini P., Lunadei; Maggioli (80' Moggi), Anastasi; Abouzziane (69' Galassi), Enchisi (69' Nigro), Piscaglia; Scarponi (59' Alberigi), Tamagnini A. (75' Torsani).

In panchina: Mancini, Borghini, Cecchetti, Donati. All. Lorenzi.

TROPICAL CORIANO: Bascucci, Borghini (57' Perazzini), Alberighi (85' Vitaioli M.), Mularoni, Tomassini, Vitaioli F. (35' Conti); Marconi, Giunchetti (81' Zannoni); Bardeggia, Costantini, Tonini (75' Galassi).

In panchina: Pollini, Bartoli, Montebelli, Scognamiglio. All. Bucci.

ARBITRO: Carlini di Cesena.

NOTE: ammoniti Enchisi, Maggioli, Bardeggia, De Luigi, Vitaioli M.



RICCIONE. La Fya passa al secondo turno di coppa di Eccellenza, grazie alla vittoria ottenuta nel turno di andata a Coriano. Al ritorno finisce 0-0, complice il rigore sbagliato da Enchisi al 65': il centrocampista calcia a lato dagli undici metri il penalty procurato da Lunadei. Nel primo tempo era stato Piscaglia il più pericoloso, con tre occasioni non capitalizzate. A fine frazione ghiotta occasione per l'undici di Bucci, ma Scarponi salva sulla linea un tentativo ospite. Dopo il rigore sbagliato, è il neo entrato Nigro al 72' a sfiorare il gol, chiamando alla deviazione Bascucci. Nel finale sale in cattedra il portiere della Fya Passaniti, che all'85' neutralizza un tentativo di Bardeggia e poi si ripete salvando sugli sviluppi di una mischia.