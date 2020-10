Calcio D: esordio con sconfitta per la Marignanese Cattolica con il Serravezza (1-0)

Sport

Cattolica

| 08:03 - 05 Ottobre 2020

Il momento del sorteggio del campo.

Un gol di Luca Veratti, attaccante ex giovanili del Bologna, regala la vittoria al Seravezza. Per la Marignanese Cattolica di Lilli l'esordio in campionato si conclude con una sconfitta per 1-0. I giallorossi partono bene e costruiscono due occasioni clamorose: sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra, Nodari calcia al volo, Orsini sulla linea respinge miracolosamente. E' poi Palazzi a mettere alto di testa un invitante traversone. Al 37' Seravezza in vantaggio con un colpo di testa di Veratti, servito da un cross di Grassi, esperto fantasista ex San Marino, da destra. Lo stesso Grassi a fine primo tempo ci prova da fuori area, Piai alza sopra la traversa. Nella ripresa gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio, ma Rizzitelli spreca l'occasione del pareggio con un sinistro alto. E' Sow a provarci due volte, ma senza risultati concreti.



Seravezza - Marignanese 1-0



SERAVEZZA (4-2-3-1): Orsini - Moussafi, Andrei, Maccabruni, Ferrante - Granaiola, Nelli -

Grassi Bongiorni (89' Nannipieri), Podestà (80' Buffa) - Veratti.

In panchina: Vené, Vannucci, Saporiti, Peirotti, Del Frate, Luka, Toccafondi. All.: Vangioni.

MARIGNANESE (3-5-2): Piai - Palazzi, Nodari, Pierantozzi (89' Pastorelli) - Bajic (65' Moricoli), Gaiola, Manuzzi, Zanni, Larosa (77' Sow) - Goh, Rizzitelli (85' Sartori).

In panchina: Cocco, Garavini, Terenzi, Ferri, Sapori. All.: Lilli.

ARBITRO: Valentini di La Spezia.

RETE: 37' Veratti.

NOTE: ammonito Gaiola.



VIDEO di Daniele Manuelli (dal programma Calcio di Rigore)