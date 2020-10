Volley A2 femminile, l'Omag espugna il parquet del Martignacco 2-3

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:12 - 04 Ottobre 2020

La squadra della Omag San giovanni in Marignano ancora vincente.

Seconda trasferta friulana e seconda vittoria al tie break per la Omag di San Giovanni in Marignano sul parquet del Martignacc per 2-3. Spettacolare il duello tra Dapic (28 punti) e Silva Conceicao (25). Grande carattere della squadra romagnola che sotto 2-0 ha rimontato (28-30 il terzo set) e poi fatto suo il tie break in maniera netta dopo aver agguantato in rimonta il forte avversario. La squadra di Saja è al secondo posto in classifica con 7 punti alle spalle del Cutrofiano con 8.

Il tabellino

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 2-3

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Carraro 4, Fiorio 16, Rucli 6, Dapic 28, Cortella 4, Tonello 17, Scognamillo (L), Rossetto 8, Cerruto, Braida. Non entrate: Modestino, Sangoi. All. Gazzotti.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Berasi 3, Silva Conceicao 25, Cosi 9, Fiore 20, Saguatti 22, Ceron 8, Bonvicini (L), Spadoni 2, De Bellis, Fedrigo, Urbinati. Non entrate: Penna, Peonia (L), Aluigi. All. Saja

PARZIALI: (25-21, 28-26, 28-30, 17-25, 8-15)

ARBITRI: Salvati, Licchelli.

NOTE – Durata set: 23′, 33′, 38′, 26′, 16′; Tot: 136′.