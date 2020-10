Calcio Promozione: lo Spontricciolo supera l'Asar (1-2) e passa il turno di coppa

Sport

04 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Asar - Spontricciolo 1-2



ASAR: Mauri, Bacci (dal 46' Pesaresi), Fattori (dal 46' Dituri), Sogos, Angelini, Mancini, Sartini (dal 62' Abati), Sisti (Alberto dal 56'), Stella, Marchionna (dal 65' Pierri), Guerra.

In panchina: Marcaccini, Bacchini, Bologna, Visani.

All. Vanni.

SPONTRICCIOLO: Martini, Tenti (dal 72' Borgognoni), Ndoja, Mohamed (dall'81' Fantini), Ioli, Rossi, Fabbri, Giovanelli (dal 61' Durante), Tamburini (dal 46' Capriotti), Brisigotti, Cugnini (dal 72' Amati).

A disposizione: Tani, Alla, Crescentini, Tonti.

All. Pellegrino.

ARBITRO: Biagetti (Assistenti: Monza e Riccardi)

RETI: 6' Brisigotti, 74' Pierri (A), 84' Fabbri.

CRONACA: Spontricciolo in vantaggio al 6', Brisigotti serve Tamburini che di piatto infila Mauri con un perfetto pallonetto. Al 66' Cugnini sfiora il bis, ma il suo tiro è respinto dalla traversa. Al 74' l'Asar trova il pareggio con un diagonale di Pierri, ma all'84' Fabbri ribadisce in rete un tiro di Capriotti respinto.