FOTO Calcio Eccellenza, Coppa Italia: la Savignanese avanza. Battuto il Diegaro 3-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:01 - 04 Ottobre 2020

Un'esultanza di Osayande, autore di una doppietta (foto Roberto Magnani).

Ritorno positivo al Capanni per la Savignanese, che doma il Diegaro 3-1 e avanza in Coppa Italia. Bella partenza dei gialloblù, che sfiorano la rete con l'inzuccata di Longobardi, cui viene annullato ancheun goal per un fuorigioco dubbio. Ci provano in mischia Osayande e Nicolini, ma il portiere rivale blocca, ripetendosi al 35' dopo una bella azione Nicolini-Osayande conclusa proprio dal giovane attaccante Il goal è nell'aria e puntualmente arriva al 42': lancio perfetto di Turci che trova Longobardi, il cui aggancio in area è perfetto, tiro al volo e portiere battuto.

A cavallo tra i due tempi altre due occasioni con Osayande e Longobardi, tuttavia al 53' giunge il pareggio del Diegaro,a segno con Grisolini dal limite,complice una deviazione. La compagine di Campedelli non si scompone e al 63' torna avanti grazie a Osayande, che, spalle alla porta, si libera del marcatore e di sinistro calcia imparabilmente sotto la traversa. Altro colpo mancinodi uno scatenato Osayande che regala una perla dal limite e infila l'angolo lontano servendo il tris. La sfida è praticamente chiusa e nel finale, nonostante la girandola di cambi e due tentativi di Casadei, Tourè e Osayande (poi uscito tra gli applausi), il punteggio non muta.



SAVIGNANESE-DIEGARO 3-1



Savignanese: Pazzini, Barella, Salcuni, Casadei (72' Guidi), Tola, Longobardi, Aaron (85' Sbrighi), Gori (83' Novelli), Nicolini (72' Mantovani), Turci, Osayande (80' Tourè) A disp: Ambrosini, Severi, Guidi, Mantovani, Sacchetti, Sbrighi, Bascioni, Novelli, Tourè All Campedelli

Diegaro: Yabre, Carofiglio (67' Sango), Ricci Petitoni (51' Mantovani), Sankhare, Taioli (60' Matteoni), Bartoletti, Kouakou (46' Mancini), Fabbri, Morganti (75' Cozzino), Pertutti, Grisolini A disp: Foiera, Sango, Matteoni, Domeniconi, Battistini, Fofana, Mancini, Mantovani, Cozzino All Perini

Marcatori: 42' Longobardi, 53' Gridolini, 63' e 68' Osayande

Note: ammoniti: Ricci Petitoni, Casadei, Morganti